Zwei Jungs laufen Hand in Hand durch die Stadt. In der Berliner Innenstadt schaut sich da niemand um, in New York kümmert das keinen, und auch in Sydney gibt es Wichtigeres für die Passanten. Doch in Moskau ist das anders.

Wer gleichgeschlechtlich liebt, hat es nicht leicht in Russland. Selbst positive Aussagen über Homosexualität werden bestraft. Möglich macht es ein Gesetz gegen sogenannte Homosexuellen-Propaganda. Schlägertrupps locken junge Schwule per Kontaktanzeige in eine Falle, misshandeln die jungen Männer und stellen den Videobeweis ins Netz. Die Zahl der Hassverbrechen gegen Homosexuelle steigt. Und in sozialen Netzwerken werden Schwule und Lesben übel beschimpft.

Vor diesem Hintergrund ist das Experiment des russischen YouTube-Kanals ChebuRussiaTV besonders mutig. Die Macher ließen ein schwules Paar durch Moskau schlendern. Die Reaktion der beiden Frauen, die sich am Anfang des Clips umdrehen, ist noch die harmloseste Reaktion. Im weiteren Verlauf wird geschimpft, beleidigt, gepöbelt ("Was ist nur in Russland los?", "Verlasst das Land!"), gerempelt und geschlagen.

Das Video (englische Untertitel einschalten!) hat auf YouTube eine enorme Resonanz. Mehr als drei Millionen Mal wurde der Film innerhalb von zwei Tagen angeklickt.

Während Deutschland dieser Tage über die Ehe für alle streitet (die in den USA inzwischen Realität ist), zeigt sich, dass diese Diskussion in den Augen vieler eine richtige Luxusdebatte ist.

Weitere Teilchen finden Sie hier.