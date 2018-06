Einige Autoren dieses Blogs Josefine Schummeck ist Autorin bei ZEIT ONLINE.

Bastler in aller Welt sind vernarrt in den Traum vom eigenen Hoverboard. Dieses Exemplar sieht dem schwebenden Brett aus dem Film Zurück in die Zukunft II zwar nicht gerade ähnlich, aber es fliegt länger als jedes zuvor.

Mit den kleinen Propellern ähnelt das Schwebegerät eher einer Drohne , aber es ist ein echtes Hoverboard. Seit Jahren perfektioniert sein Erfinder Alexandru Duru die Technik und hat eigens ein Unternehmen gegründet: Omni Hoverboards. Das Basteln hat sich Duru von seinem Vater, einem Elektroingenieur, abgeguckt. Und wer klein anfängt, wird belohnt: In diesem Fall mit einem Guinness-Weltrekord. Sein Hoverboard-Flug von eineinhalb Minuten überbot den alten Rekord um das Fünffache.

Damit kann das Omni Hoverboard mehr als seine Konkurrenten, die entweder nur auf speziellen Magnetschwebebahnen oder durch Laubbläser nur wenige Zentimeter vom Boden abheben können. So ein Teil hätte Marty McFly gebraucht, als er versuchte über Wasser zu gleiten.

