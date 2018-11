Berlin steigt auf

Eine Skyline in Deutschland? Die findet sich bislang nur am Main. Doch die Hauptstadt könnte Frankfurt in den nächsten Jahren Konkurrenz machen und dem Fernsehturm neue Mitbewohner in der Peplosphäre schaffen. Wie Berlin seit 1990 gewachsen ist und welche Bauvorhaben in den nächsten Jahren geplant sind, hat die Berliner Morgenpost interaktiv aufbereitet.

Seit Jahrzehnten ist ein Ensemble von Wolkenkratzern am Alexanderplatz mit einer Höhe von je 150 Metern im Gespräch. Immerhin zwei davon werden gebaut: Dahinter stecken der US-Immobilienkonzern Hines und der russische Investor Monarch.

Neben dem Alexanderplatz setzt die Berliner Morgenpost in ihrer interaktiven Darstellung unter anderem auch den Potsdamer Platz in Szene. Einst die größte Baustelle Europas, stehen dort inzwischen drei Hochhäuser, die jeweils mehr als 100 Meter emporragen.

