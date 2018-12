Scheibe beschlagen? Das sollten Sie tun!

Das kennen Sie sicher, vor allem an kalten Tagen. Sie steigen morgens ins Auto und müssen erst einmal die Lüftung volle Pulle aufdrehen. Denn die Scheibe ist so beschlagen, dass Sie gar nichts sehen – und mit dem Ärmel wollen Sie sich auch keine freie Sicht verschaffen. Gibt nur üble Schlieren. Und nun? Folgen Sie doch den Tipps von Mark Rober.

In seinem YouTube-Kanal Creativity Design Science zeigt Rober, wie die Scheibe besonders schnell frei wird, ganz ohne lästiges Wischen. Für seinen Test hat er eine Menge ausprobiert (Fenster auf oder zu, Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet, Heizung an oder aus) und schließlich eine Kombination gefunden, die jede Menge Zeit spart. Und die wäre:

Stellen Sie die Autoheizung möglichst hoch ein. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Schalten Sie die Klimaanlage ein. Die entfeuchtet die Luft. Achten Sie darauf, dass die Umluftfunktion in Ihrem Auto ausgeschaltet ist. Sie verteilt die Luft nur im Wagen, tauscht sie aber nicht aus. Öffnen Sie die Fenster. So kommt trockene Luft von außen in das Auto, die noch Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Wenn Ihnen das zu gewöhnlich ist, versuchen Sie es gerne mit Katzenstreu. Geben Sie ein wenig davon in eine Socke, verknoten Sie diese gut und legen Sie das Paket aufs Armaturenbrett. Oder sie reiben die Scheibe mit Rasierschaum ein (natürlich wischen Sie das Ganze nach einer Einwirkzeit wieder ab). Rasierschaum wirkt genauso gut wie teures Anti-Beschlag-Spray. Doch Eines sagen wir Ihnen gleich: Selbst wenn die Scheibe frei ist und die Sonne in den Innenraum scheint: Braun werden Sie so nicht.

Bei vereisten Windschutzscheiben hilft natürlich auch kein Katzenstreu. Aber möglicherweise ein Carport. Oder doch nicht? Und ob Sie beim Freikratzen der Scheiben den Motor laufen lassen dürfen, erfahren Sie in unserer Reihe "Stimmt's?"

