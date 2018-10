Die Hoaxmap widerlegt Gerüchte über Flüchtlinge

Immer wieder erreichen uns bei ZEIT ONLINE Nachrichten wie diese: "Ich habe gehört, dass in Stadt XY Flüchtlinge ein Mädchen vergewaltigt und ermordet haben. Könnt ihr der Sache nachgehen?" Das allermeiste davon ist, vorsichtig ausgedrückt: Unsinn. Falschinformationen werden zum Teil bewusst gestreut (die Kollegen von Spiegel Online haben kürzlich in einem lesenswerten Text aufgeschrieben, wie diese Propaganda verbreitet wird). Viele Menschen glauben diese Gerüchte, erzählen sie weiter, posten sie auf Facebook, verbreiten sie auf Twitter. Die Behauptungen vergiften das ohnehin schon angespannte Klima in Deutschland. Die Unternehmensberaterin Karolin Schwarz sammelt deshalb mit einem Bekannten widerlegte Falschmeldungen in einer interaktiven Karte, der Hoaxmap.

Seit dem 8. Februar ist die Hoaxmap online – und momentan hat sie knapp 190 Einträge: "Frau in hannoverscher Unterkunft für Geflüchtete vergewaltigt und ermordet"? Widerlegt. "Schwäne aus dem Hainspitzer See landen in Kochtöpfen Geflüchteter"? Falsch. "Panzerfaust bei Razzia in Schweinfurter Unterkunft für Geflüchtete entdeckt"? Unsinn. Und das sind nur drei der teilweise hanebüchenen Falschinformationen über Asylsuchende in Deutschland. Das Prinzip ist immer gleich. Ein Gerücht wird benannt, einem Ort zugeordnet und widerlegt – häufig durch einen Regionalzeitungsbericht.

Ich hab' die letzten Tage daran gearbeitet, viele der Gerüchte über Geflüchtete zu sammeln. Hier die Karte: https://t.co/q5CuRVGRqh — Karolin SPunkt (@NoAverageRobot) February 8, 2016

Die Idee zu der Karte hatte Schwarz während ihrer Arbeit in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig. "Wenn man Leuten erzählt, dass man mit Flüchtlingen arbeitet, dann kommen ganz automatisch Gerüchte, mit denen man konfrontiert wird", sagte die 30-Jährige dem Evangelischen Pressedienst. Seitdem sucht sie auf Twitter und in Suchmaschinen nach Behauptungen und versucht, Falschaussagen zu widerlegen.

Ob sie mit ihrer Arbeit diejenigen aufklären kann, die – teilweise auch aus echter Sorge heraus – solche hanebüchenen Behauptungen weiterverbreiten? "Nicht alle, die den Gerüchten auf den Leim gehen, sind Überzeugungstäter", sagte Schwarz zu SZ.de. "Wir hoffen, dass sich einige von Fakten überzeugen lassen und ihre Meinung überdenken."

Der Twitter-Account @hoaxmap meldet übrigens jeden neuen Eintrag auf die Seite.

Mehr Teilchen finden Sie hier.