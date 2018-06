So landen Sie eine Boeing 737

Gehen wir ruhig davon aus, dass Sie das, was Sie hier lernen, nie brauchen werden. Aber Sie spielen ja auch Lotto – und hoffen insgeheim auf den Millionengewinn. Wenn also das Flugzeug bei der nächsten Fernreise wieder bedenklich wackelt, sind Sie sicher froh, wenn Sie auf einem der sichersten Plätze sitzen, keine Höhenangst haben – oder wissen, wie Sie den Jet notfalls sicher zu Boden bringen.

Der Pilot Tim Morgan hat die Prozedur auf dem Onlineportal Quora am Beispiel der Boeing 737 dargelegt, in einem Video fasst er die Schritte zusammen. Die 737 ist eines der meistverkauften Flugzeuge, die Modellfamilie umfasst Jets mit bis zu 215 Sitzen. Ryanair nutzt beispielsweise ausschließlich Boeing 737-800-Flugzeuge – die einheitliche Flotte ist ein wichtiger Teil der Konzernstrategie und hilft, die Kosten niedrig zu halten. Was aber, wenn Pilot und Co-Pilot plötzlich ausfallen? Dann könnte es sein, dass Sie ranmüssen. Die gute Nachricht: Vieles übernimmt der Autopilot. Die schlechte Nachricht: Landen müssen Sie schon selbst.

Morgan zeigt in seinem Video Schritt für Schritt, wie so eine Landung funktioniert. Er erklärt, wie Sie beispielsweise Kontakt zur Luftraumüberwachung aufnehmen (die Ihnen im Notfall auch einige Fragen beantworten kann). Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Landung das Tempo drosseln, den Autopilot abschalten und manuell bremsen. Nicht vergessen sollten Sie zudem das Ausfahren der Landeklappen – diese erhöhen den Auftrieb des Fliegers und sorgen so dafür, dass Sie mit geringerer Geschwindigkeit landen können. Die ideale Landegeschwindigkeit für die Boeing 737 liegt Morgan zufolge bei etwa 260 Stundenkilometern (in der Luft wird in Knoten gerechnet, hier können Sie umrechnen), die Landeklappen sollten auf 30 Grad eingestellt sein. Am Ende bringen Sie das Flugzeug mit Pedalen zum kompletten Stillstand, das kennen Sie vom Auto.

Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das klingt interessant, aber ich werde doch nie in so eine Situation kommen? Das dachte dieser Fluggast möglicherweise auch …

Mehr Teilchen gibt's hier.