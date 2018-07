Eines vorweg: Apple hat nicht ohne Grund den Kopfhöreranschluss beim iPhone 7 abgeschafft. Denn wir sollen uns für 179 Euro die neuen AirPods kaufen. Wer doch einen handelsüblichen Kopfhörer an das Gerät anschließen will, mag kurzzeitig durch den YouTuber TechRax neue Hoffnung geschöpft haben. Doch bevor Sie glauben, was Sie in diesem Video sehen, hören Sie bitte auf uns: M A C H E N S I E D A S B L O ß N I C H T N A C H ! ! !

TechRax zeigt in seinem YouTube-Clip, der inzwischen mehr als zehn Millionen Mal angeklickt wurde, wie das iPhone angeblich nachträglich mit einem 3,5-mm-Klinke-Anschluss ausgestattet werden kann: Smartphone einspannen. Bohrer zücken. Und schon lässt sich der Kopfhörer wieder einstecken. Und spielt sogar die Musik ab. Dass die im Video offensichtlich nicht aus den Kopfhörern kommt, muss uns ja nicht wundern, oder?

Einige der Zuschauer haben den Spaß offenbar trotzdem geglaubt und das iPhone aufgebohrt. Zumindest hat TechRax auf seinem Twitter-Account eine ziemlich böse Reaktion veröffentlicht, die genauso falsch sein kann wie der Bohr-Hack. Wie viele iPhone-7-Besitzer ihr Gerät tatsächlich aufgebohrt haben, wissen wir nicht.

Wir raten Ihnen: Wenn Sie unbedingt Ihre alten Kopfhörer in Ihr iPhone einstecken wollen, bohren Sie es nicht auf. Werden Sie es wieder los. Und kaufen Sie sich eines der Vorgängermodelle.