Social Bots lieben Hans-Christian Ströbele

Sie manipulieren, spamen, attackieren: Fakeprofile und Social Bots verzerren die Realität und das Meinungsbild in sozialen Netzwerken. Dabei geht es teilweise um fragwürdige Geschäftsmodelle, aber auch um politische Agitation. Beobachten ließ sich das zuletzt vor allem im US-Wahlkampf. aber auch in Deutschland spielt das Thema eine Rolle. Eine Datenanalyse von Johannes Hausen auf VICE Motherboard Deutschland zeigt, dass sich Social Bots im großem Stil unter die Twitter-Follower von deutschen Politikern gemischt haben.

Besonders beliebt sind demnach die Grünen Hans-Christian Ströbele und Katrin Göring-Eckardt. Der Analyse zufolge handelt es sich bei 60 Prozent der 15.000 neuesten Follower von Ströbele um potenzielle Fakeprofile oder Bots. Ähnlich gestalten sich die Zahlen bei Göring-Eckardt. Auf dem dritten Platz folgt CDU-Generalsekretär Peter Tauber mit 56 Prozent. Politiker von CSU und der AfD sind dagegen deutlich weniger betroffen: AfD-Chefin Frauke Petry etwa liegt mit knapp 16 Prozent auf Platz 16.

Allerdings muss die Methodik der Erhebung zumindest kritisch hinterfragt werden. Für die Analyse wurden die jeweils 15.000 neuesten Follower der Politiker extrahiert. Als mutmaßliche Bots oder Fakeprofile gelten in der Analyse alle Twitter-Konten, die 30 oder mehr anderen Twitter-Nutzern folgen, selbst aber keine oder kaum Follower haben. Ein solches Followers-to-Friends-Verhältnis ist in Studien als belastbares Indiz für Social Bots und Fakeprofile identifiziert worden. Auf der anderen Seiten existieren allerdings auch Studien, die belegen, dass gerade auf Twitter viele Nutzer bloße Listener sind – also in erster Linie bei vielen Konten mitlesen und selbst aufgrund fehlender Interaktion kaum Follower haben.

Makellos ist das Vorgehen also nicht, die Tendenz aber dürfte stimmen. Doch wozu das Ganze? Über den Zweck der vielen Fakefollower kann nur gemutmaßt werden. "Sie sehen sehr stark nach einer Bot-Armee aus, die sich jetzt erstmal nur mit den großen Accounts wichtiger Politiker und Parteien vernetzt, damit sie später, sobald sie Reputation aufgebaut haben, mit inhaltlichen Postings und dem Beeinflussen von Trends [auf Twitter] loslegen können", zitiert Motherboard den Hamburger Blogger und Politikberater Martin Fuchs.

