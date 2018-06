Mikroskopisch kleiner Porno

Tobias Landwehr

Agrarforschung in Brasilien oder nachhaltiger Tourismus in Ägypten – die Wissenschaft hat Tobias Landwehr schon über einige Kontinente geführt. Darüber hinaus studierte er Neurowissenschaften in Osnabrück und machte seinen Master in Renewable Energy Management in Köln und Barcelona. Zeitweise arbeitete er in der Werft für Off-Shore-Windparks, immer jedoch interssiert er sich für Sport. Er spielt Volleyball und war auch in Rio de Janeiro als freiwilliger Helfer bei den Paralympics. Als freier Autor schreibt er für das Wissenschafts- und Sportressort von ZEIT ONLINE.