Metropolen sind einzigartig, aber nicht unnachahmlich. Das zumindest hat sich das Konzerthausorchester Berlin gedacht und typische Szenen aus der Hauptstadt mit Instrumenten nachgespielt. Herausgekommen ist ein außergewöhnlicher Soundtrack auf YouTube. Folge 1: die Currywurst.

Im Vordergrund stehen jedoch nicht das knusprig anmutende Äußere der Wurst oder deren aromatischer Röstgeruch, sondern die Geräuschkulisse in der Imbissbude. Wie klingt eine Currywurst? Wie hört es sich an, wenn Soße aus der Tube ploppt und die Pommes Frites nebenan frittiert werden? In einer Werkstattatmosphäre hat das Konzerthausorchester wirklichkeitsgetreue Töne ausgetüftelt und diese in diesem Video festgehalten.

Der Clip gehört zu einer Reihe, die die Musiker unter dem Motto Du bist Berlin. Wir sind der Klang. aufgenommen haben. Intendant Sebastian Nordmann erzählt in einem Making-of-Video, anlässlich des 65. Konzerthaus-Jubiläums feiere das Orchester sich selbst – und seine Stadt. Mit viel Kreativität wurden Orte, Wahrzeichen und ihre Klänge vertont: Auf diese Weise hat das Ensemble aus einem knatternden Trabi, einem hechelnden Hund oder den quietschenden Türen einer Tram eine Hommage an Berlin komponiert.

