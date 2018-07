Frances McDormand setzt ein Zeichen für starke Frauen

Keine Oscarverleihung kommt ohne diesen einen Moment aus. Bei den 90. Academy Awards war es ein Moment der Solidarität unter Frauen. In ihrer Dankesrede setzte Preisträgerin Frances McDormand ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Frauenrechte. Die Schauspielerin forderte alle weiblichen Nominierten auf, zusammen mit ihr aufzustehen – und die Männer, sie sich genau anzusehen.

Unter Standing Ovations erhoben sich die Frauen im Saal – Schauspielerinnen, Drehbuchautorinnen, Songwriterinnen, Komponistinnen, Regisseurinnen, Designerinnen. "Schaut euch alle um. Denn wir alle haben Geschichten, die erzählt, und Projekte, die finanziert werden wollen!", sagte McDormand. Sie appellierte an das Publikum, nicht nur auf der Party über Ideen zu plaudern, sondern wirklich aktiv zu werden. "Ladet uns in einigen Tagen in eure Büros ein", sagte die Schauspielerin, die für ihre Interpretation einer kämpferischen Mutter nach der Ermordung ihrer Tochter im Film Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri mit dem Oscar für die Beste weibliche Hauptrolle geehrt wurde.

Ihre Rede schloss McDormand mit den Worten: "Heute Nacht habe ich zwei Worte für Sie: inclusion rider." Damit spielte die Oscarpreisträgerin auf Vertragsklauseln an, die Geschlechterparität und Diversität garantieren. Sie sichern zu, dass an einer Produktion gleichberechtigt Frauen beteiligt, aber auch Minderheiten, Menschen mit Behinderungen oder Homosexuelle im Film vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, können Beteiligte legal von einer Produktion zurücktreten.

McDormands Rede war nicht nur ein starker Moment, sondern auch ein wichtiger Beitrag in der #MeToo-Debatte, die mit den Missbrauchsvorwürfen gegen den Produzenten Harvey Weinstein begonnen und von Hollywood aus eine weltweite Bewegung ausgelöst hatte. Bereits in seiner Eröffnungsrede hatte Moderator Jimmy Kimmel sexuelle Belästigung und die Benachteiligung von Frauen angeprangert. Die Schauspielerinnen Ashley Judd, Annabella Sciorra und Salma Hayek sprachen sich auf der Bühne für notwendige Veränderungen in der Filmbranche aus. Aber erst mit McDormands Rede gewann die Oscarnacht politischen Charakter.

Für Frances McDormand war es nicht der erste Oscar: Schon 1997 war sie für Fargo als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden – und hatte auch damals schon eine Rede für starke Frauen gehalten.

Alle Informationen zu den 90. Academy Awards finden Sie auf der Oscars-Themenseite.

Weitere Netzfundstücke finden Sie im Teilchen-Blog.