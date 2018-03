Das ist Stephen Hawkings letzte Botschaft an die Welt

Stephen Hawking antwortete auf viele Fragen, die für die Menschheit von großer Bedeutung sind. Nun müssen andere Antworten finden, denn der berühmte Astrophysiker ist im Alter von 76 Jahren gestorben. "Wir werden ihn für immer vermissen", teilte seine Familie in einer Stellungnahme mit – und auch für die Universität Cambridge, wo Hawking mehrere Jahrzehnte lehrte und wo er Inhaber des renommierten Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik war, ist sein Tod ein großer Verlust. Auf YouTube veröffentlichte die Uni bereits am Dienstag ein Video, in dem Stephen Hawking noch einmal eine letzte Botschaft an die Welt richtet.

"Können Sie mich hören? Es war eine herrliche Zeit, um zu leben und um Forschung in der theoretischen Physik zu betreiben", so lauten die ersten Worte Hawkings, dessen unglaubliche Wissenschaftskarriere nicht selbstverständlich war. Denn im Alter von 21 Jahren wurde bei dem jungen Forscher die unheilbare Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Seit 1985 konnte er nur noch mit der Unterstützung eines Sprachcomputers sprechen, aber auch das hielt Stephen Hawking nicht vom Forschen ab – und auch nicht davon, sich immer wieder zu aktuellen Fragestellungen zu äußern.

Obwohl die von der Uni Cambridge veröffentlichte Botschaft vor mehr als einem Jahr – anlässlich des 75. Geburtstags des Forschers – aufgenommen wurde, klingen die Worte wie ein Abschiedsgruß, wie das Vermächtnis eines großen Wissenschaftlers. Hawking drückt seine Freude darüber aus, dass er mit seiner Arbeit dazu beitragen konnte, unsere Sicht auf das Universum zu verändern. Und schließlich sagt er: "Denken Sie daran, nach oben zu den Sternen zu schauen und nicht nach unten auf Ihre Füße." Hawking ruft uns zur Neugier auf und schließt: "Wie schwer das Leben auch scheinen mag, es gibt immer etwas, das Sie tun können. Es ist nur wichtig, niemals aufzugeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit."

Wir haben zu danken.