Dieser 81-Jährige ist der stärkste Mann Berlins

Wolfgang Sadowski ist 81 Jahre alt, hat ein künstliches Hüftgelenk – und den Weltrekord im Gewichtheben. 72 Kilogramm stemmte er in seiner Gewichtsklasse bei den Europameisterschaften der Senioren. Er ist also: der stärkste Mann Berlins.

So lautet auch der Titel einer Dokumentation, die Felix S. Hoffmann und Isabella Hoffmann in Zusammenarbeit mit den Dough Studios veröffentlicht haben und die den Rentner auf eine sehr persönliche Weise porträtiert. "Ich kenne keinen ab 65 Jahren aufwärts, der mich in meiner Leistung schlägt", sagt Sadowski selbstbewusst. Und dieses Selbstbewusstsein erklärt sich aus seiner Historie.

Geboren ist Wolfgang Sadowski im Jahr 1937. Seine Jugend war geprägt von Krieg, Flucht und Zerstörung. Er sammelte Kartoffelschalen aus Mülleimern, um den Hunger zu bekämpfen. Sadowski lernte zu beißen, wie er sagt, sich durchzusetzen: im täglichen Leben. Und im Sport.

1955 gewann Sadowski die letzten Gesamtberliner Meisterschaften, ein Jahr später war Berlin getrennt in Ost und West. Der Erfolg blieb zunächst auch sein letzter Titel, denn der Athlet verabschiedete sich vom Leistungssport, weil in seinem Umfeld plötzlich immer mehr gedopt wurde. "Die Leute, mit denen ich vorher trainiert hatte und die die gleiche Leistung brachten, haben auf einmal 50 Kilo mehr gemacht. Da hab ich mir gesagt: 'Das machst du nicht' und hab dann aufgehört", erzählt der Sportler.

Wenn ältere Menschen heute über ihre Krankheiten sprechen, türmt Wolfgang Sadowski. Das ist nicht seine Welt und nicht sein Anspruch. Sein Anspruch ist eine gute Leistung beim Sport. Die Kraft dafür schöpft er aus der Ehe mit seiner Frau Henriette, mit der er seit mehr als 60 Jahren zusammen ist. Sie begleitet ihn seit Jahrzehnten zu jeder Trainingseinheit.

Zuletzt hat er auch versucht, seinen eigenen Rekord zu übertreffen. Doch der Versuch, auch die 77-Kilogramm-Langhantel zu meistern, scheiterte. "Aber gut, da komme ich drüber hinweg", sagt Sadowski. Schließlich bleibt sein Name auf immer in der Bestenliste – und ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

