Ein Schmetterling flattert auf und ab, setzt sich auf eine Blüte und legt seine Eier dort ab, eine Raupe klettert einen Blumenstengel hinauf. Erst auf den zweiten Blick wird klar: Es sind keine echten Schmetterlinge, keine echten Blumen und keine echten Kühe, sondern kunstvoll bemalte Hände. Und diese sechs bunt bemalten Hände, die durchs Bild flattern, Blütenkelche formen und eine kauende Kuh nachahmen, erzählen die Geschichte einer tödlichen Falle. Sie erzählen, warum der Schmetterling mit dem klangvollen Namen Edith's checkerspot (Euphydryas editha) von einer Wiese im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada verschwand – und wiederkehrte.

Das Video erzählt die Ergebnisse einer neuen Studie, die heute in Nature (Parmesan & Singer, 2018) erscheint. Sie beschreibt, wie der Einfluss des Menschen unabsichtlich evolutionäre Adaptionsprozesse im Tierreich auslösen kann. Video und Studie stützen sich auf die Arbeit zweier Biologen der University of Plymouth, die beobachtet hatten, dass auf einer Wiese im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada plötzlich die bunten Schmetterlinge verschwanden. Das Video erzählt, wie sich mit den Weidekühen eines Bauers eine neue Blumenart (Plantago lanceolata) auf der Wiese durchsetzt. Fortan bevorzugen die Schmetterlinge diese als Eiablage, weil sie länger blüht. Das Problem: 2005 zogen die Kühe weiter, das Gras fing an zu wachsen. Es wuchs so hoch, dass es die Blumen überwucherte. Nur die blaublättrigen Blumen, die schon vor den Kühen hier wuchsen und die eigentlich der Lieblingsablageplatz der Schmetterlinge gewesen waren, ragten noch über die Grasnarbe. Die Schmetterlinge aber hatten verlernt, ihre Eier in diesen Blumen abzulegen und starben aus.

So die Kurzzusammenfassung der Studie. Viel anschaulicher erklärt dies das Video, das uns schließlich auch das Happy End verrät: Nachdem die evolutionär angepasste Schmetterlingspopulation des Weidegebiets ausstarb, besiedelten sechs Jahre später andere Exemplare der bunt gescheckten Schmetterlingsart dieselbe Stelle neu. Es flattert also wieder in Carson City in Nevada. Und man kann nur hoffen, dass niemand auf die Idee kommt, wieder Kühe auf die Weide zu treiben.

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.