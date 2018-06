Iranerinnen dürfen erstmals seit 37 Jahren ins Fußballstadion

Sport ist unpolitisch, betonen Fußballfunktionäre gerne. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland zeigt aber wieder einmal, dass Sport sehr wohl (gesellschafts-)politischen Fortschritt anstoßen kann. Jetzt durften Frauen im Iran zum ersten Mal seit 37 Jahren wieder in ein Stadion, um ein "Männerspiel" zu sehen.

Zum WM-Spiel der iranischen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien lockerten die Behörden in Teheran das bestehende Stadionverbot und erlaubten Männer und Frauen, die Übertragung gemeinsam auf einer Videoleinwand anzuschauen. 20.000 Tickets wurden für das Public Viewing im Azadi-Stadion verkauft. Beim ersten Vorrundenspiel gegen Marokko war die Veranstaltung noch kurzfristig abgesagt worden, "aus Gründen der Infrastruktur".

Permission issued for families (men, women; while women are not allowed in stadiums in #Iran) to watch #IRNESP at Azadi stadium, 10K tickets sold, people go there, police stop them, people start resisting, social media help, interior ministry says event will be held, gates open pic.twitter.com/krikQWHg1E — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) June 20, 2018

Medienberichten zufolge wurden noch am Mittwochabend Familien zunächst daran gehindert, die Arena gemeinsam zu betreten. Die Polizei hatte das Gelände abgeriegelt. Nach Protesten gaben die Sicherheitskräfte allerdings nach und öffneten die Tore, wie der Journalist Sobhan Hassanvand auf Twitter schreibt. Aus Kreisen um Präsident Hassan Rohani hieße es, dieser selbst habe veranlasst, die Wartenden schließlich doch in die Arena zu lassen, berichtet die Tagesschau.

Im Stadion sorgte die Entscheidung für Hochstimmung, für die vor allem die weiblichen Fans verantwortlich waren. Sie jubelten, schwenkten Fanen und posteten Selfies zum Beweis, dass sie wirklich einem "Männerspiel" beiwohnen durften. Auch auf Teherans Straßen und in Parks waren viele Frauen bis spät in die Nacht unterwegs.

All they are asking for is to be treated as EQUALS. Women are posting photos of themselves inside #Iran's Azadi Stadium, where females have been banned from matches for decades. Today they were allowed to watch a live screening of @TeamMelliIran's #WorldCup match. pic.twitter.com/ydHgGOTbxd — IranHumanRights.org (@ICHRI) June 20, 2018

Im Iran durften zuletzt 1981 Frauen und Männer gemeinsam ins Stadion. Seit der Islamischen Revolution ist es Iranerinnen verboten, Fußballspiele und weitere Sportveranstaltungen zu besuchen. Mit dem Erlass will der konservative, schiitische Klerus Frauen vor der aufgeheizten maskulinen Atmosphäre auf den Rängen schützen. Seitdem versuchen Frauen jedoch immer wieder mit Tricks, an dem Sport teilzuhaben, etwa in dem sie sich Bärte ankleben und als Männer verkleiden.

Unterstützt werden sie von weiblichen Fans, die zur WM nach Russland gereist sind. Dort demonstrieren Iranerinnen auf den Tribünen gegen das Stadionverbot. Die FIFA hatte die Initiative von Frauenrechtlerinnen und Fans ausdrücklich erlaubt.

Remember, women in Iran still can’t normally enter football stadiums. Let’s hope these games change that! 💪#IRNESP pic.twitter.com/sZ3ycF1CIv — Harriet PD (@hazza_pd) June 20, 2018