L’image est saisissante, c'est la photo de la honte. Parce que tout est vrai, pas de montage numérique: les cadavres de chiens recouvrent l’asphalte. La scène est révoltante parce qu’elle se reproduit chaque été. Pour partir en vacances, on « oublie » trop souvent son chien ou son chat. En ce mois de juillet #1980, notre photographe Manuel Litran, pour visualiser ce crime ordinaire, a fait déposer sur le circuit de Magny-Cours les 140 chiens abondonnés en seulement deux jours que la SPA a dû euthanasier. Depuis cette époque la Société Protectrice des Animaux (SPA) a voté la modification de ses statuts, et notamment l’interdiction de tout recours à l’euthanasie au sein de la #SPA qui ne serait pas justifiée par des raisons médicales. Mais le problème des abandons avant les vacances persiste. En 2015, selon la présidente de la SPA, ce sont près de 9.000 #animaux que les 56 refuges de la Société protectrice des animaux s'apprêtent à recueillir en juillet et en août et "ils vont vite se retrouver submergés". L'été dernier, les refuges ont récupéré 8.159 chiens et chats. Sur l'année entière, ils en ont pris en charge plus de 43.000. Pour décourager les maîtres, la SPA rappelle que l'abandon d'un animal est passible de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende. Pour ceux qui sont dans l'impossibilité de partir en #vacances avec leur animal, l'organisation propose des solutions sur son site www.spa.asso.fr Photo: Manuel Litran / Paris Match

