Das müssen Sie sehen! Mit gleich zwei Unterwasserfahrzeugen erkundet ein Forscherteam an Bord des Schiffs Nautilus nie besuchte Orte in der Tiefsee. Mal vor Kanada, mal vor Kalifornien oder Hawaii. Das Besondere: Sie können dank Kameras an Bord live mittauchen.

Bis zu 4.000 Meter tief geht die Entdeckungsreise der ferngesteuerten Tauchroboter Hercules und Argus. Mit ihnen will das Team die Geologie, aber auch die Pflanzen- und Tierwelt am Ozeanboden erkunden. Größtenteils entspannend ist die Reise hinab; es rauscht, blubbert, flirrt. Die Vehikel gleiten über Geröll, Felsvorsprünge und Spalten. Weil es sich um eine wissenschaftliche Mission handelt, werden zwischenzeitlich Marker gesetzt und Proben bisher unbekannter Strukturen und Spezies genommen – falls den Forscherinnen und Forschern dabei nicht eine Krabbe zuvorkommt (wie in diesem Video bei Minute 17:00).

Jederzeit kann Unerwartetes geschehen. Die Autorin beispielsweise wird während der Lōʻihi-Mission einer außergewöhnlichen Beobachtung am Pele's Pit rund 35 Kilometer südlich von Hawaii zuteil: Ein Geisterhai zieht an der Kamera vorbei. Zumindest vermuten die kommentierenden Wissenschaftlerinnen, dass es sich um einen erstmals 2002 entdeckten Vertreter der Spezies Hydrolagus trolli handelt. Selten erst gelangten Filmaufnahmen der Tiere in der Tiefsee. Dem nicht genug, hängt diesem speziellen Schwimmer sogar noch etwas Rotes am Kinn. Sein Mittagessen? Ein parasitärer Fisch? Ein Auswuchs? Man ist sich nicht einig.

Weltraum trifft Tiefsee

Zugegeben: Die Kommentatoren und Kommentatorinnen sind nicht immer hilfreich, sondern zwischenzeitlich in ihrer Begeisterung geradezu anstrengend. Zudem ist es theoretisch möglich, die Entdecker live auszufragen, solange das grüne Lämpchen auf der Website leuchtet. Doch der Ton lässt sich ausstellen, das Eingabefeld ignorieren, was es dem Betrachter ermöglicht, einfach nur die Schönheit der Tiefsee zu bestaunen.

Beteiligt an der Lōʻihi-Mission sind Meeresforscherinnen – logisch. Aber auch Weltraumforscher tauchen mit. Die Zusammenarbeit von Nasa, Noaa und diversen wissenschaftlichen Instituten ist in dieser Form bisher einmalig. Bis zum 11. September dauert die Erkundung der Vulkanregion an, drei Tage später beginnt der nächste Trip im Gebiet des Papahānaumokuākea Marine National Monuments. Eine Karte zeigt die Highlights aller bisherigen Ausflüge.

Die Teams steuern die Unterwasserroboter vom Entdeckerschiff Nautilus aus, das 64 Meter misst und dem Ocean Exploration Trust gehört. Dessen Leiter wiederum ist Robert Ballard, bekannt für die Entdeckungen des Wracks der 1912 untergegangenen Titanic sowie dem der Bismarck, einem Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine, das 1941 gesunken war.

Ob ein Oktopus mit Kulleraugen, belebte Schwarze Raucher oder ein Schwarm Springkrebse – in den vergangenen Missionen hat das Team eine Menge Sehenswertes vor die Kamera bekommen. Welche Kreatur die nächste sein wird? Entdecken Sie selbst. Hier können Sie die Mission live im Video verfolgen.

