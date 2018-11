Mit 59 Jahren ist man noch nicht zu alt, um eine Karriere als Rapper zu starten. Das beweist der Bürgermeister von Taipei, Ko Wen Je, in einem Musikvideo. Mit dieser Aktion will er nicht nur unterhalten.

Da ist er, in seinem weißen Hemd und den ordentlich geputzten Schuhen. Zwischen flackernden Bürolampen und unzähligen Aktenschränken läuft ein älterer Mann mit Brille über den Linoleumboden, zwei Kugelschreiber in der Hemdtasche, und beginnt zu rappen: "Do the right thing, do things right." Wie ein Mantra durchzieht dieser Satz den Song: "Das Richtige tun, die Dinge richtig machen."

Normalerweise laufen ältere Menschen, die etwas Neumodisches ausprobieren, Gefahr, sich einer gewissen Peinlichkeit auszusetzen. Wir erinnern uns an Horst Seehofers ersten Versuch zu twittern. Unterstützt wird Ko Wen Je durch Chunyan, einen Rapper der größten taiwanesischen Hip-Hop Crew KOA!INC. Der ist aber nicht der einzige Grund, warum das Video bereits über eine Million Mal auf YouTube angesehen wurde. Die Message des Videos ist simpel: Benehmt euch!

Bürgermeister Ko schrieb in einer Erklärung, dass er mit dem Musikvideo all diejenigen ermutigen will, etwas auszuprobieren, das sie nicht können: "Die Gelegenheit ist für diejenigen reserviert, die bereit sind, es zu versuchen." Und: "Es ist ein langwieriger Prozess, und mir wurde klar, dass die Musikindustrie nicht so einfach ist wie Karaoke zu singen."

Die Form des Musikclips, in der Ko Wen Je diese Nachricht übermittelt, funktioniert besser als jede Sonntagsrede. Dank Aktionen wie dieser wird er als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt – aber auch wegen einer überzeugenden Social-Media-Offensive. Kos Facebook-Auftritt sieht aus wie die Anzeige einer Karaokebar. Er besitzt natürlich einen Instagram-Account.

Das Musikvideo ist nicht die erste ungewöhnliche Aktion des Bürgermeisters, seine Wählerinnen zu erreichen. Um mehr Menschen zu motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen, radelte er selbst die ersten 240 Meilen von Taiwans 750-Meilen-Fahrradroute. Der Inselstaat, der in den Achtzigerjahren als "Bicycle Kingdom" bekannt war, ist heute ein Land, in dem Fahrräder hergestellt, aber nicht gefahren werden – Bürgermeister Ko und andere Politiker möchten das gerne ändern. Der ehemalige Chirurg gewann 2014 das Bürgermeisteramt, obwohl er noch keine politische Erfahrung hatte.

