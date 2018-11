Bitte per email direkt an Marie - bin heute nicht im Office — ARD New York (@ARDnewyork) November 5, 2018

Der Umgang mit Social Media ist manchmal eine Krux. Da will man eigentlich nur schnell eine Direktnachricht verschicken, drückt das falsche Knöpfchen – und bläst die Information für jeden sichtbar in die Welt. So geschehen im New Yorker Studio der ARD.

Anstatt per Privatnachricht an eine Einzelperson veröffentlichte eine Korrespondentin oder ein Korrespondent der Rundfunkanstalt die Botschaft versehentlich auf dem offiziellen Twitteraccount. Knapp 2.500 Follower wurden unabsichtlich informiert: "Bitte per E-Mail direkt an Marie – bin heute nicht im Office."

So viel Aufmerksamkeit hatte der ARD-Account bis dahin selten erlebt. Die Nutzer und Nutzerinnen reagierten erfreut über den Fehler und goutierten ihn mit Likes, Retweets – und amüsanten Antworten.

So wunderte sich mancher, warum immer alles an Marie hängen bleibe oder das ARD-Studio am Tag der Midterms scheinbar unbesetzt sei. Andere baten Marie, bei Gelegenheit neuen Kaffee aufzustellen, oder erinnerten daran, dass der Schlüssel fürs Büro unter der Fußmatte liege.

Bitte keine Mails mehr schicken. — Marie (@MarieARDnewyork) November 6, 2018

Schnell hatte Mitarbeiterin Marie selbst einen eigenen Twitteraccount und schaltete sich in die Diskussionen ein. Auf die Frage "Marie, wo bist du?" antwortete sie "Immer noch im Office", um sich wenig später mit einem Augenzwinkern über ein volles Postfach zu beschweren.

Die ARD nahm den Fauxpas mit Humor. Statt den missratenen Tweet zu löschen, ging sie charmant auf die Anfragen ein.

Hey Marie - bin wieder im Office. War was? — ARD New York (@ARDnewyork) November 6, 2018

