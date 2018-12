Santa Graus

Seit Jahrzehnten stehen in der Adventszeit Weihnachtsmänner vor Kaufhäusern, warten in Wohnzimmern und besuchen Kindergärten, um den Kleinen eine Freude zu bereiten – oder wie in den USA: um Fotos für Weihnachtspostkarten zu schießen. Das Problem ist nur: Für viele Kinder ist das keine Freude, sondern ein Albtraum. Vor allem dann, wenn man sich auch noch auf den Schoß des großen Unbekannten mit dem komischen Bart setzen soll.

Unter dem Hashtag #EllenRateMySantaPhoto rief US-Talkmasterin Ellen DeGeneres nun auf Facebook dazu auf, Fotos von Kindern zu teilen, die sich vor dem Weihnachtsmann fürchten. Die Reaktion waren nicht nur Tausende Shares, sondern vor allem Hunderte wirklich lustige Bilder. Wir zeigen eine Auswahl.

Der Liebling vieler Nutzer und Nutzerinnen ist das Bild von Mandy Arrowood:

Die kleine Mila lässt den Weihnachtsmanndarsteller offensichtlich ratlos zurück.

Bei Alex de Lucas hat Santa zwar eine Idee, beruhigt das Mädchen aber auch nicht.

Ein schreiendes Kind? Kann jeder. Elizabeth Gordon hat zwei. Synchronität in Reinform.

Andere Kinder wiederum sind einfach nur irritiert, ...

... von Santas Mitbringseln abgelenkt, ...

... kleine Rebellen ...

... oder schlicht genervt. "Sie ist heute eine fröhliche 15-Jährige. Ich bin erleichtert, sagen zu können, dass der Exorzismus funktioniert hat", kommentiert Pam Greminger das Foto ihrer Tochter.

Und wenn gar nichts mehr hilft, ergreift man eben die Flucht.

Die oben genannte Mandy Arrowood postete wenig später übrigens noch ein zweites Bild ihrer Tochter – und diesmal lachte auch der Weihnachtsmann nicht mehr:

In diesem Sinne: eine frohe Weihnachtszeit!

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.