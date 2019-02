If baguettes could move, how would they move? Give your reasoning pls pic.twitter.com/dZ3Oq7E9Ph — Dave (@sheepfilms) February 7, 2019

Auf Twitter werden in diesen Tagen die wirklich wichtigen Dinge des Lebens geklärt. Als vor ein paar Tagen die Frage debattiert wurde, wie ein X zu schreiben sei, hatten wir als Teilchen-Blog-Autoren noch abgewunken: Nicht schon wieder so eine "Darüber-lacht-das-Netz"-Geschichte! Aber nun lacht das Netz wirklich. Und spätestens der Frage, wie sich Baguettes bewegen, können wir uns nicht mehr entziehen.

Dazu aufgerufen, diesen Sachverhalt zu klären, hat ein Twitter-Nutzer namens "Dave", der seit seinem Twitter-Start 2008 nicht als der eifrigste Verfasser von Tweets aufgefallen ist und der die überschaubare Follower-Zahl von etwas mehr als 6.500 Followern vorweisen kann. Auf seiner Website stellt sich "Dave" als Produzent von kleinen Comedy-Filmchen und Animationen vor. Die von ihm aufgeworfene Frage verbreitet sich rasant im Netz (Sorry auch für diese Formulierung, ist aber wirklich so!). Mehr als 5,1 Millionen Aufrufe hat der kleine Clip in den ersten Stunden erreicht. Seitdem diskutieren die Nutzer auf Twitter, ob sich Baguettes eher wie ein Wurm, im Galopp, wie ein rotierender Roboter oder wie eine Raupe bewegen. Mehr als 9.000 Antworten sind inzwischen zusammengekommen.

#5 like a pogo stick pic.twitter.com/hKid7V6hAo — Lucy, It's Whatever (@LucyisLike) February 8, 2019

something more like this pic.twitter.com/zDvTbeoe9y — Kate O'Neill (@kateo) February 7, 2019

It has to be 3 because the bread is too hard for the other movement techniques — Guy Montgomery (@guy_mont) February 7, 2019

I don't understand people saying 3!!! If the baguette is moving, it's clearly not a baguette as we know it!!! There needs to be muscles and such to enable the movement! Applying the logic to a current baguette doesn't make sense. Evolutionarily, I think, 1 makes the most sense. — Alp Ozcelik (@alplicable) February 7, 2019

Die Frage lädt so manchen Nutzer ein, sich tiefer mit den Gewohnheiten der Weißbrote zu beschäftigen. Was wäre, wenn Croutons die Schwielen wären, die Baguettes vom Arbeiten bekommen?

What if the croûtons were actually calluses the baguettes get from walking ? — nosoco (@nosoco_) February 7, 2019

Später legt "Dave" noch mit einer fünften Variante nach.

"Dave" hat bereits angekündigt, einige Antworten der Twitter-Nutzer zu visualisieren. Auf die Idee, dieses Filmchen zu produzieren, kam er offenbar nur deshalb, weil er das Animieren mit einer neuen 3D-Software übte.

I'm afraid it was genuine. But really, I was just learning to animate in some new 3D software, I thought a few other people might like it too — Dave (@sheepfilms) February 8, 2019

In der Frage, wie sich Baguettes nun tatsächlich bewegen, sind sich die Nutzer auf Twitter aber überraschend einig.

Here's a survey. How would a baguette move? — Dave (@sheepfilms) February 7, 2019

Weitere Netzfundstücke gibt's im Teilchen-Blog.