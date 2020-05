Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

"Papa, was mache ich, wenn der Abfluss verstopft ist?" Viele Väter geben dem Nachwuchs gerne Ratschläge – zur ersten Rasur, zu Reparaturen im Haushalt oder anderen vermeintlich lebenswichtigen Dingen. Aber was, wenn der Kontakt zum Vater fehlt? Dann springt "YouTube-Dad" Rob Kenney ein.

Auf seinem Kanal "Dad, how Do I?" (Papa, wie mache ich?) erklärt Kenney seinen Zuschauerinnen und Zuschauern alles, was Väter ihren Kindern so beibringen – zum Beispiel, wie sich der verstopfte Abfluss eines Waschbeckens reparieren lässt. "Wenn ihr schon Rohrreiniger in den Abfluss gegeben habt, zieht unbedingt Gummihandschuhe an", warnt Kenney und hält zwei leuchtend orange Handschuhe vor die Kamera.

Der Mann aus Chicago, will mit seinen Videos Menschen helfen, die ohne Vater aufwachsen – und damit verarbeitet er auch seine eigene Lebensgeschichte. Denn Rob Kenney Vater hat die Familie verlassen, als er zwölf war. Mittlerweile ist er selbst zweifacher Vater. Seinen YouTube-Kanal hat er im April gestartet, um jungen Erwachsenen zu helfen, die nur wenig oder gar keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Seitdem lädt wöchentlich neue, kurze Tutorials hoch.

Seine Follower sind ihm dafür dankbar. "Mein Vater ist gestorben und so oft habe ich mir gewünscht, ihn bei Problemen fragen zu können. Danke, deine Videos sind so hilfreich", kommentiert eine Nutzerin. "Ich habe einen Vater, aber er kann nicht gut am Telefon erklären", schreibt ein Zuschauer. Und eine andere Nutzerin kommentiert: "Mein Vater will mir solche Sachen nicht erklären, weil er meint, dass wäre nichts für Frauen. Danke Dir".

Rob Kenney gibt nicht nur Tipps zu Aufgaben, die viele noch immer als typische Männeraufgaben betrachten. In einem seiner ersten Videos zeigt er, wie ein Hemd gebügelt wird. Damit junge Männer auch das selbst erledigen können – und nicht immer die Mutter oder Freundin fragen müssen.

Weitere Netzfundstücke finden Sie im Teilchen-Blog.