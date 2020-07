Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

Alexandria Ocasio-Cortez, demokratische Kongressabgeordnete des US-Bundesstaates New York, hat eine verbale Entgleisung des Republikaners Ted Yoho öffentlich gemacht. Was ihr widerfahren sei, sei kein Einzelfall.

Der Rede im Repräsentantenhaus war eine Auseinandersetzung mit Yoho vorausgegangen. Wie das US-Magazin The Hill berichtet, soll es vor dem Capitol zwischen Ocasio-Cortez und dem Republikaner zu einer "kurzen, heftigen Auseinandersetzung" gekommen sein. Danach soll Yoho die Treppen vor dem Gebäude heruntergelaufen und "fucking bitch" ("verdammte Schlampe") gesagt haben. Am Mittwoch soll Yoho sich bei der Demokratin für die schroffe Unterhaltung entschuldigt haben, nicht jedoch für die Wortwahl. Er bestritt allerdings, Ocasio-Cortez als "fucking bitch" bezeichnet zu haben und verwies darauf, dass er eine Frau und Töchter habe.

Was ihr widerfahren sei, sei kein Einzelfall, sagte Ocasio-Cortez in ihrer Rede, in der sie auch über ihre Zeit als Kellnerin in New York sprach. Es gebe eine "Machtstruktur", die eine "Akzeptanz von Gewalt und gewalttätiger Sprache gegenüber Frauen" zulasse, sagte sie. Sie warf Yoho vor, sich damit rausreden zu wollen, selbst Ehemann und Vater von zwei Töchtern zu sein. "Das ist kein Einzelfall", sagte die Demokratin. "Das ist eine Kultur, die Gewalt akzeptiert und eine gewalttätige Sprache gegen Frauen zulässt."

"Ich bin zwei Jahre jünger als die jüngste Tochter von Herrn Yoho", sagte Ocasio-Cortez. "Ich bin auch die Tochter von jemandem. Mein Vater ist glücklicherweise nicht mehr am Leben um zu sehen, wie Herr Yoho seine Tochter behandelt." Ihre Mutter habe die Aussage von Yoho jedoch im Fernsehen gesehen. "Und ich bin hier, weil ich meinen Eltern zeigen muss, dass ich ihre Tochter bin – und dass sie mich nicht erzogen haben, die Beschimpfungen von Männern zu akzeptieren."