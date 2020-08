Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

Es ist doch eigentlich ganz einfach: Abstand halten, Händewaschen, Maske tragen. Wer diese Regeln einhält, reduziert die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, erheblich. Damit diese Botschaft auch alle seine Schülerinnen und Schüler erreicht, hat sich der Direktor der Childersburg High School im US-Bundesstaat Alabama etwas Besonderes ausgedacht.

Die Maske sitzt perfekt, in der Hand hält Quentin Lee ein Fieberthermometer und eine Flasche Desinfektionsmittel – so begibt sich der Schulleiter auf Streife. Treibt Jugendliche auseinander, die den Mindestabstand nicht einhalten, reicht einen Plastikhandschuh für den Kopierer, ermahnt, die Maske nicht nur über dem Mund, sondern auch über der Nase zu tragen. In seinem Video parodiert Lee den Hit U Can't Touch This von MC Hammer. "Fresh new rules and plans. Let's all be safe, go wash your hands", rappt der Lehrer – und warnt: "U can't touch this" – fass das bloß nicht an.

Den Text hat Quentin Lee in nur einer Viertelstunde geschrieben, sagte er dem Alabama Newscenter, bei der Umsetzung half ein örtlicher Filmemacher. Inzwischen hat der Clip auf YouTube mehr als 4,5 Millionen Aufrufe und Lee einen nicht unerheblichen Bekanntheitsgrad in den Vereinigten Staaten. Seine Vorliebe für außergewöhnliche Aktionen stellte der Lehrer bereits vor einigen Monaten unter Beweis, als er auf seinem YouTube-Kanal ein Video postete, in dem er einen "Song über Covid-19" ankündigte, der die Herzen seiner Zuschauer berühren und den Menschen Hoffnung geben sollte. Aber sehen Sie selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

Mit dem neuen Video will Quentin Lee die Jugendlichen auf den Schulstart am 20. August einstimmen. An seiner Highschool in Childersburg werden dann strenge Hygieneregeln gelten – und anders als in Deutschland geplant, soll auch kein Regelbetrieb stattfinden: Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern wird in Childersburg am Montag und Dienstag zum Unterricht kommen, die andere am Donnerstag um Freitag – am Mittwoch wird abgewechselt. Ansonsten wird zu Hause gelernt. Um alle mit Internet zu versorgen, parken mit WLAN ausgerüstete Busse in der Stadt.

Und damit alle Jugendlichen verstehen, wie wichtig die Corona-Regeln sind, hält Quentin Lee digitale Versammlungen ab, damit am 20. August auch wirklich nichts schiefgeht. Das Video ist also nur ein Baustein seiner Covid-Infokampagne. "Es ist für uns alle unangenehm", sagte der Lehrer dem Alabama Newscenter, "aber besser, als später zu einem Trauergottesdienst gehen zu müssen, weil wir nachlässig waren." Und von MC Hammer gab's sogar ein Lob via Twitter: