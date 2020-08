Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können sich externe Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Externer Inhalt Datenschutzerklärung

Der digitale Parteitag der US-Demokraten war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Es waren die Tage der großen Worte. Von Biden selbst. Von Michelle Obama. Von Barack Obama. Von der Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Und am Ende auch von einem 13 Jahre alten Jungen aus New Hampshire.

Es gab eine Menge verbaler Unterstützung für Joe Biden in den vergangenen Tagen. Aber am Ende ragt der Auftritt von Brayden Harrington heraus. Der 13-jährige Junge war in seinem Beitrag zu Hause zu sehen, sprach in eine Handykamera und las sorgfältig von einem Blatt Papier ab. "Ohne Joe Biden würde ich jetzt nicht zu Ihnen sprechen", sagte er, schaute auf und erzählte, wie der frühere Vizepräsident ihm geholfen habe, sich einer schwierigen Herausforderung zu stellen, indem er über seine eigene Erfahrung gesprochen habe.

"Joe Biden und ich sind Mitglieder im gleichen Club: Wir stottern", sagte Brayden in dem Video, das kurz vor Bidens Rede lief, in dem dieser die Nominierung annahm. Kurzzeitig stolperte der Junge über einen S-Laut, arbeitete sich aber durch. Der Präsidentschaftskandidat habe ihm gezeigt, wie er selbst seine Reden markiere, damit es einfacher sei, sie laut zu sprechen. Und: "Er erzählte mir von einem Gedichtband von (dem irischen Dichter William Butler) Yeats, aus dem er laut gelesen hatte, um zu üben."

Biden hat öfter darüber gesprochen, dass das Bewältigen seines Stotterns im Kindesalter eines der schwersten Dinge in seinem Leben war. Brayden und Biden hatten sich im Februar bei einer Veranstaltung von CNN getroffen und miteinander gesprochen. "In kurzer Zeit gab mir Joe Biden mehr Selbstvertrauen bei etwas, was mich mein Leben lang gestört hat", sagte Brayden. "Joe Biden kümmerte sich. Stellt euch vor, was er für uns alle tun könnte."

Mit Material von dpa und AP.