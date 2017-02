Zweifel an Zschäpes Wunschgutachter – Das Medienlog vom Montag, 20. Februar 2017

Beate Zschäpe beabsichtigt, sich von dem Psychiater Joachim Bauer begutachten zu lassen, nachdem sie sich jedem Gespräch mit dem vom Gericht bestellten Sachverständigen Henning Saß verweigert hatte. Der Schritt ist überraschend – auch im Hinblick auf Bauers Qualifikation. „Kollegen sagen, sie wüssten nicht, dass er sich auf die Psychologie von Straftätern spezialisiert hätte“, berichten Rainer Stadler und Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung, die im Umfeld des Freiburgers recherchiert haben. Ob er in dem hochspezialisierten Gebiet der forensischen Psychiatrie überhaupt schon einmal ein Gutachten erstattet hat, sei unbekannt. Im Übrigen sei das Gericht nicht verpflichtet, den Sachverständigen anzuhören.

