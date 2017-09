Die Ankläger zeigen Härte – Das Medienlog vom Mittwoch, 13. September 2017

Die Bundesanwaltschaft hat ihr Plädoyer abgeschlossen: Sie fordert lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Der Mitangeklagte Ralf Wohlleben soll zwölf Jahre in Haft, Carsten S. drei Jahre, Holger G. fünf Jahre. Die Überraschung des Tages war, dass Bundesanwalt Herbert Diemer für den fünften Angeklagten André E. zwölf Jahre wegen Beihilfe zum versuchten Mord forderte. Diemer beantragte einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, E. wurde im Gericht festgenommen. Heute wird entschieden, ob er bis Prozessende in Untersuchungshaft sitzen wird.

Die Anklage „fordert zu Recht harte Strafen“, kommentiert Frank Jansen im Tagesspiegel. In dem Schlussvortrag sei „ein gigantisches Gemälde des Terrors“ entstanden, das aus Sicht der Opfer und Hinterbliebenen jedoch „enorme Lücken“ habe.

„Die Anklage hat hart hingelangt“, schreibt Annette Ramelsberger in der Süddeutschen Zeitung. Dabei habe sie jedoch die Rolle der Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex, besonders des Verfassungsschutzes, „von jeder Verantwortung freigesprochen“. Zudem bestehe weiter ein generelles Problem: dass zwar die Richtigen auf der Anklagebank säßen, doch nicht die Helfer des NSU, die dort ebenfalls hingehörten.

Konrad Litschko von der taz wertet die harte Forderung gegen Zschäpe als Signal. Der Staat wolle Härte zeigen, wo er zuvor unzureichende Aufklärung geliefert habe. Und noch immer seien Fragen offen, zumal Zschäpe in ihrer Aussage nur wenig preisgegeben hatte. „Die Mauer des Schweigens über die Unterstützer bleibt intakt. Und das ist der bittere Beigeschmack.“ Für den Schutz, den Zschäpe ihren Kameraden bietet, werde sie einen hohen Preis zahlen.

Eine Verurteilung von #Zschäpe darf kein Schlussstrich sein. Die Aufklärung muss weitergehen. #NSU https://t.co/wyECk0l3nl — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 12. September 2017

In einer Analyse stellt dpa-Autor Christoph Lemmer heraus, dass die Bundesanwaltschaft sich auf viele Beweise stützt, „die sie im Prozess stets abgelehnt hatte“. Eingebracht wurden sie von der Nebenklage, mit der die Vertreter des Generalbundesanwalts notorisch im Streit lagen. „Überraschend“ sei dies, aber möglicherweise im komplizierten juristischen Gerüst der Anklage begründet.

Wir bei ZEIT ONLINE nennen das Plädoyer „eine fein gezeichnete Bilanz der 13 Jahre, die der NSU im Untergrund gelebt hat“. Für Zschäpe ist die Strafmaßforderung demnach „eine Bilanz des Scheiterns“. Ihr taktierendes Verhalten während des Prozesses hat sich nicht gelohnt – weder das Schweigen zu Beginn noch ihre spätere lückenhafte Aussage.

„Es spricht einiges dafür, dass das Gericht diesem Antrag folgen wird“, kommentiert Wolfgang Blieffert von der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen.

Nebenklageanwälte bezeichneten den zusätzlichen Antrag auf Sicherungsverwahrung allerdings teilweise als überflüssig. Diese Kritik sei nach der vorangehenden Kritik an der Bundesanwaltschaft überraschend, schreibt Tobias Krone vom Deutschlandfunk. Allerdings gelte für Zschäpe: „Es kann und darf für sie keinen Weg aus dem Gefängnis geben, nicht solange die heute 42-Jährige tatfähig ist.“

Durch Agenturberichte findet der NSU-Prozess auch in den internationalen Medien starken Widerhall – etwa in der BBC, der türkischen Daily Sabah, dem New Indian Express oder den New York Daily News. Ein Hintergrundstück in englischer Sprache liefert zudem die Deutsche Welle.

