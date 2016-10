Die WLAN-Passwörter der wichtigsten Flughäfen in einer Karte

Sie kommen am Flughafen an und wollen Ihre Mails checken, eine Bahnverbindung in die Innenstadt suchen, dem Taxifahrer den Weg zum Hotel zeigen – aber Sie haben im Ausland kein Internet. Wenn Sie derartige Probleme kennen, sollten Sie vor Ihrer nächsten Auslandreise unbedingt die Karte von Anil Polat anschauen. Der Reiseblogger hat die Passwörter kostenloser WLAN-Netze von derzeit mehr als 130 Flughäfen weltweit gesammelt.

Die Daten hat Polat in einer Google-Karte visualisiert. Natürlich sind die Passwörter der drei großen New Yorker Flughäfen Newark, JFK und LaGuardia darunter. Sie finden selbstverständlich auch die WLAN-Daten der Airports von Frankfurt, London Heathrow und Melbourne – und dazu exotische Destinationen wie den Princess Juliana International Airport der Karibikinsel St. Martin oder den Flughafen von Honolulu. 132 Airports befinden sich derzeit in der Liste, die laufend aktualisiert wird. Für einige Ziele hat Polat sogar vermerkt, wo die Nutzer den besten Empfang haben. Im Flughafen Mactan-Cebu auf den Philippinen lohnt beispielsweise ein Besuch von Bo's Café nicht nur wegen des zweifelsohne extrem leckeren Kaffees.

Einige große Reiseziele fehlen noch in der Liste, beispielsweise die Flughäfen von Paris, Peking und Tokio – aber Anil Polat wird die Karte laufend ergänzen. Zudem hat er einige Tipps notiert, wie Flughafenbesucher auch dort kostenlos online gehen können, wo es kein Gratis-WLAN gibt. Und ab Mitte 2017 können Sie möglicherweise im Ausland auch ohne WLAN ins Internet, zumindest in EU-Ländern. Handynutzer sollen dann nach einem überarbeiteten Vorschlag der EU-Kommission ohne zeitliche Begrenzung kostenfreies Roaming nutzen können.