Gifs können mehr, als unterhaltsam sein. Mit den Animationen lassen sich auch neue Sprachen lernen. Die Plattform Giphy hat eine Kollektion aus 2.000 Bewegtbildern zusammengestellt, mit denen Sie Gebärdensprache üben können.

Für die Bibliothek hat Giphy Videos aus der Serie Sign With Robert des US-Schauspielers und Pädagogen Robert DeMayo mit Untertiteln versehen und sie in Gifs konvertiert, sodass die Bilderfolgen in einem Loop ablaufen. Sie zeigen einzelne Wörter oder Sätze in der amerikanischen Gebärdensprache, genannt ASL, die sich dann einfach nachahmen lassen. Denn bei Gebärdensprachen sind einzelne Bewegungen besonders wichtig, die sich von Fotos nur schwer ablesen lassen. Die Gifs sollen hier Abhilfe schaffen.

"Gifs machen sich als ein visuelles und nicht an Ton gebundenes Format zum perfekten Medium für Gebärdensprache", sagte Hilari Scarl, Regisseurin und Produzentin Sign With Robert der Website Mashable. Die Bildschleifen ermöglichten es durch Wiederholungen zu lernen – sowohl für hörende als auch für gehörlose Menschen.

Nutzer finden das Angebot entweder direkt auf der Startseite von Giphy oder, indem sie nach Sign With Robert suchen. Dort sind sie in verschiedene Rubriken unterteilt – von Emotionen, über Essen und Trinken bis hin zu Sport und Lifestyle. Die Gifs mögen zunächst etwas krisselig und eher unscheinbar wirken, spielerischer kann man eine neue Sprache aber wohl kaum erlernen.