Ein Tornado zieht aufs Festland zu. Die Einwohner sind zutiefst beunruhigt, sichern ihre Häuser. Was sie jedoch nicht wissen: Der gewaltige Sturm saugt bluthungrige Haie aus dem Meer und lässt sie über die Menschen regnen. So lautet der Plot des Horror-Trash-Streifens Sharknado. In Australien wurde er nun Realität, zumindest ähnlich. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern ist der Zyklon Debbie auf die nordaustralische Küste getroffen, hat Bäume mitgerissen, Häuser beschädigt – und einen Hai an Land gespült, wie die Feuerwehr von Queensland twitterte.

Der etwa eineinhalb Meter lange Bullenhai wurde tot in einer überfluteten Straße in der Stadt Ayr im Bundesstaat Queenland gefunden. Die Feuerwehr warnte die Anwohner in ihrem Tweet, überschwemmte Gebiete zu meiden: "Glauben Sie, es ist sicher, wieder ins Wasser zu gehen? Denken Sie noch einmal nach!" Die Behörden hatten vor weiteren Überschwemmungen gewarnt. Infolge des Wirbelsturms könnte Starkregen Flüsse über die Ufer treten lassen.

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG — Qld Fire & Emergency (@QldFES) March 30, 2017

Derweil kommentierten die Sharknado-Macher den bedauernswerten Hai mit den Worten: "Sharknado könne niemals wirklich passieren, haben sie gesagt. Es ist nur ein dummer Film, haben sie gesagt." Bodenloses Haifischgemetzel und hysterisches Geschrei blieben Ayr allerdings erspart.

A #Sharknado could never REALLY happen, they said. It's just a silly movie, they said. 😰🦈🌪️ https://t.co/NhbBGbtqWE — Sharknado (@SharknadoSyfy) March 30, 2017

