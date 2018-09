14. Prozesstag – Der Mord an Abdurrahim Özüdoğru

Am 14. Prozesstag beschäftigte sich das Gericht mit dem Mord an Abdurrahim Özüdoğru. Der 49-jährige wurde am 13. Juni 2001 in seiner Änderungsschneiderei in Nürnberg erschossen. Zum Fall wurden am Vormittag zwei Polizeibeamte vernommen, die nach dem Mord ermittelten. Am Nachmittag wurden die Bekennervideos der Terroristen vorgeführt. Eines der Videos soll Beate Zschäpe vor ihrer Verhaftung an verschiedene Medien und Institutionen geschickt haben. Es zeigt Fotos der Anschläge, die in Sequenzen aus der Zeichentrickserie „Der rosarote Panther“ eingebettet sind.