28. Prozesstag – Abdurrahim Özüdoğru / Wohnungsbrand in Zwickau

Zum Mord an Abdurrahim Özüdoğru sagte ein Rechtsmediziner und ein Beamter des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) aus. Der 49-jährige Özüdoğru wurde am 13. Juni 2001 in seiner Nürnberger Änderungsschneiderei erschossen.

Am Nachmittag ging es um den Brand in der Zwickauer Wohnung der mutmaßlichen Rechtsterroristen. Dazu sagten zwei Nachbarn aus, die Beate Zschäpe nach der Explosion auf der Straße gesehen haben. Zschäpe soll nach dem Tod ihrer mutmaßlichen Komplizen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im November 2011 die gemeinsame Wohnung in Zwickau angezündet haben. Es ist die einzige Tat, die Zschäpe unmittelbar ausgeführt haben soll.

