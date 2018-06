46. Prozesstag – Theodoros Boulgarides

Das Gericht hat am heutigen Dienstag noch einmal den Mord an Theodoros Boulgarides verhandeln. Der 41-jährige wurde am 15. Juni 2005 am Tresen seines Schlüsseldienstes in München erschossen.

Das Gericht hatte dazu mehrere Kriminalbeamte als Zeugen geladen. Der Mord an dem griechischen Geschäftsmann war der siebte von neun fremdenfeindlichen Morden der mutmaßlichen NSU-Terroristen. Wolfgang F., der Geschäftspartner des Opfers, hatte vor zwei Wochen vor Gericht kritisiert, wie sehr sich die polizeilichen Ermittlungen auch gegen ihn gerichtet und ein normales Arbeiten fast unmöglich gemacht hatten.

Hier ein ausführlicher Prozessbericht von unserem Autor Tom Sundermann. Weitere Berichte über den Verhandlungstag fassen wir morgen im NSU-Medienlog zusammen.