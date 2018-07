48. Prozesstag – Zeugin sagt zum Mord an Ismail Yaşar aus / Fahrzeuge

Nachdem der Prozesstag am vergangen Donnerstag entfallen ist, ging es nun mit dem 48. Verhandlungstag weiter.

Das Oberlandesgericht beschäftigte sich am heutigen Dienstag mit dem Mord an Ismail Yaşar in Nürnberg. Der 50-Jährige soll am Vormittag des 9. Juni 2005 von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in seinem Imbiss erschossen worden sein. Eine Zeugin sagte aus, die Beate Zschäpe an diesem Tag in einem Nürnberger Supermarkt gesehen haben will. Sie könne sich deshalb so genau erinnern, weil Zschäpe der Schauspielerin Sara Gilbert aus der Serie „Roseanne“ ähnlich sehe.

Außerdem ging es am 48. Verhandlungstag um die Anmietung von Fahrzeugen durch die mutmaßlichen Neonazi-Terroristen.

