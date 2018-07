Anwalt: Zschäpe wird aussagen – Das Medienlog von Montag, 7. April 2014

Im Prozess schweigt die Hauptangeklagte Beate Zschäpe beharrlich – doch nicht bis zum Urteil, glaubt der Hamburger Nebenklageanwalt Thomas Bliwier: „Sie sagt etwas, da bin ich sicher“, sagte er der Welt am Sonntag. Das Verfahren sei bislang nicht zu ihren Gunsten verlaufen, nur durch eine Aussage könne sie die Höchststrafe von lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld abwenden. In Bayern sei so eine Entlassung nach frühestens 25 Jahren möglich, heißt es in dem Beitrag. Zschäpe hatte zu einem Polizisten gesagt, dass sie sich „nicht gestellt habe, um nicht auszusagen“.

Bliwiers Mandant ist Ismail Yozgat, der Vater des 2006 in Kassel ermordeten Halit Yozgat. Ismail Yozgat habe einmal gesagt, die Hauptangeklagte „könnte von ihm aus auch frei sein, wenn sie denn alles sagen würde, was sie weiß“, sagte der Anwalt.

