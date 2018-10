Deckten Thüringer Polizisten einen NSU-Helfer? – Das Medienlog vom Freitag, 20. Juni 2014

Eine ehemalige Polizistin wirft der Kriminalpolizei im thüringischen Saalfeld vor, eine Anzeige gegen den mutmaßlichen NSU-Helfer André K. ignoriert zu haben. Wegen der Behauptung muss sich die 44-jährige Anja W. nun vor Gericht verantworten, wie dpa-Autor Christoph Lemmer berichtet. Die Kripo hatte sich demnach vor zwei Jahren mit einer Anzeige wegen falscher Verdächtigung revanchiert, der Prozessbeginn verschob sich jedoch mehrfach. Zudem soll W. die Polizisten beschuldigt haben, Mitglieder der rechten Szene zu Falschaussagen gebracht zu haben. Ziel sei gewesen, „sie aus dem Dienst zu mobben“. Mittlerweile ist die Angeklagte im Ruhestand.

Der Fall ist auch deshalb auffällig, weil W. eine Verwandte der 2007 ermordeten Polizistin Michèle Kiesewetter ist. Sie war die Freundin von Kiesewetters Patenonkel, gemeinsam verbrachten sie auch einen Urlaub.

Im Blog Blick nach Rechts berichten die Journalisten Andrea Röpke und Andreas Speit von einem brisanten Kontakt des als NSU-Unterstützer angeklagten Holger G.: Dieser baute zwischen 2000 und 2001 offenbar eine Brieffreundschaft zu dem einflussreichen Neonazi Thorsten Heise auf, der damals in Haft saß. Denkbar ist, dass Heise dem kurz zuvor Untergetauchten NSU-Trio helfen wollte: Er pflegte Verbindungen zu einem Altnazi in Südafrika. Ermittlungen zufolge überlegten die drei, dorthin zu flüchten.

Akten über den Kontakt lägen dem Oberlandesgericht in München jedoch nicht vor, schreiben die Autoren. Auch sei Heise nicht als Zeuge benannt. Der Bericht zitiert die Nebenklage-Anwältin Antonia von der Behrens, die moniert, dass den Beteiligten „für das Verfahren relevante Akten vorenthalten“ würden.

