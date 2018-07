NSU pflegte Kontakte nach Baden-Württemberg – Das Medienlog vom Mittwoch, 22. Oktober 2014

War die 2007 in Heilbronn ermordete Polizistin Michèle Kiesewetter wirklich ein Zufallsopfer des NSU? Die Aussage einer baden-württembergischen Ermittlerin schaffte am Dienstag keine Klarheit in dieser Frage – lieferte jedoch interessante Anhaltspunkte: Demnach pflegte das NSU-Trio Kontakte nach Baden-Württemberg. Zwischen 1993 und 2001 reisten Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mehrmals zu Gesinnungsgenossen nach Ludwigsburg. Die Treffen im Keller eines Kameraden bleiben trotz dieser Erkenntnis mysteriös: „Was dort getrunken wurde, ist überliefert – was gesprochen wurde eher nicht“, schreibt Oliver Bendixen vom Bayerischen Rundfunk.

Insbesondere im Fall Heilbronn nahmen die NSU-Ermittlungen etliche Schleifen und folgten vielfach falschen Spuren. Die enthüllten Kontakte deuten unterdessen immer wieder auf ein größeres Unterstützernetzwerk hin. „Auch nach dem 152. Verhandlungstag sind Überraschungen durchaus noch möglich“, kommentiert Bendixen.

Die Besuche im Ländle machten offenbar großen Eindruck bei den aus Thüringen stammenden Kameraden. So schilderte Uwe Mundlos einem Kameraden 1996, die Bewaffnung der Ludwigsburger habe ihn beeindruckt, wie Jörg Diehl auf Spiegel Online berichtet.

Zu Beginn des Prozesstags beschäftigte sich das Gericht mit der Zeugin Sitta I., einer früheren Lebensgefährtin von Hans-Ulrich M., der am Schmuggel der NSU-Pistole Ceska 83 beteiligt gewesen sein soll. M. hatte einer Anzeige von I. aus dem Jahr 1996 zufolge bereits damals zehn sogenannte Schießkugelschreiber nach Deutschland eingeführt, wie Kai Mudra von der Thüringer Allgemeinen berichtet. Einen davon erhielt offenbar sein Freund Enrico T. – er soll später die Weitergabe der Ceska vermittelt haben.

