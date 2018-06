Wie lange kann Zschäpe noch schweigen? – Das Medienlog vom Montag, 27. April 2015

Seit zwei Jahren macht Beate Zschäpe von ihrem Recht Gebrauch, vor Gericht zu den Anklagevorwürfen zu schweigen. Das fällt ihr jedoch zunehmend schwerer, wie aus dem Schreiben eines Gerichtsgutachters hervorgeht, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Sei ihr das Schweigen zu Beginn noch leicht gefallen, so empfinde sie es nun als „belastend“.

Der Zustand könnte in Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeit stehen, legt die Expertise nahe – der Psychiater bezeichnet Zschäpe darin als „narzisstisch“. Das Gutachten könnte erklären, warum Zschäpe sich vor Gericht so nervös verhalte, sobald dort private Dinge über sie besprochen werden, heißt es in der dpa-Meldung.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Das nächste Medienlog erscheint am Dienstag, 28. April 2015.