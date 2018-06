Blick ins Innenleben des NSU – Das Medienlog vom Donnerstag, 4. Juni 2015

Was der NSU getan haben soll, ist bekannt – wie Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt dachten und fühlten, das will die Doku „NSU privat“ auf ZDF Info beantworten. These in Bezug auf die Hauptangeklagte Zschäpe ist dabei etwa, dass sie auf der Suche nach Anschluss und Anerkennung in die rechte Szene einstieg. Wenn Denken und Fühlen durch Dritte erläutert werden, ist allerdings kaum ein verlässliches Ergebnis zu erwarten. „Für Fragezeichen ist in der Sendung kein Platz“, urteilt dementsprechend SWR-Korrespondent Holger Schmidt. Er habe selten „eine so krasse Verletzung der Unschuldsvermutung“ gesehen. Umso wichtiger sei, dass das Urteil anhand einer erschöpfenden Beweisaufnahme gefällt werde.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Das nächste Medienlog erscheint am Freitag, 5. Juni 2015.