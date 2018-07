Eine Anleitung für den NSU – Das Medienlog vom Freitag, 27. November 2015

Rassistische Schriften übelster Art waren das Thema am 247. Verhandlungstag im NSU-Prozess. Richter Manfred Götzl verlas Texte aus einer Zeitschrift des Neonazi-Netzwerks Blood & Honour, das 1998 bei einer Durchsuchung von Beate Zschäpes Garage gefunden worden war. Die Texte rufen zum Mord an Einwanderern und zum sogenannten führerlosen Widerstand auf. „Für die Nebenklagevertreter liest es sich wie die Anleitung für den NSU“, merkt Wiebke Ramm von Spiegel Online an. Zschäpe sei die Verlesung der hetzerischen Aufrufe sichtlich unangenehm gewesen. Die Worte der Verfasser lesen sich drastisch: „Vernichtet dieses Ungeziefer“, „schlagt ihre schmierigen Köpfe ab“ und „Heil Hitler“, heißt es in dem Text.

Der für diesen Tag geladene Zeuge Volker H., ein mutmaßlicher Fluchthelfer des NSU-Trios, erschien nicht. Als Grund gab er gegenüber dem Oberlandesgericht an, er habe eine Autopanne gehabt.

Die geplante Aussage von Beate Zschäpe könnte drei Tage in Anspruch nehmen – was angesichts der zahlreichen vorhandenen Fragen an die Hauptangeklagte sehr wenig Zeit ist. Der Zeitraum ergibt sich aus der Ladungsliste des Gerichts, nach der am 8., 9. und 10. Dezember keine Zeugen in das Verfahren geladen sind, wie der Bayerische Rundfunk berichtet.

In einem Beitrag für die Mitteldeutsche Zeitung beschäftigt sich Christian Bommarius mit der Haltung von Gesellschaft und Behörden nach dem Auffliegen des NSU im November 2011. Vier Jahre später stehe „die Bundesrepublik vor einem Scherbenhaufen“, denn „der Geist der Gewalt, den sie verbreitet haben, vagabundiert durch die Republik“. Dies äußere sich in Anschlägen auf Flüchtlingsheime und einem weiterhin untätigen Verfassungsschutz.

