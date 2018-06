Gericht setzt neue Sitzungstage an – Das Medienlog vom Montag, 10. Juli 2017

Es ist rein vorsorglich – und doch symptomatisch für den nicht enden wollenden NSU-Prozess: Richter Manfred Götzl hat weitere Verhandlungstermine für das Verfahren angesetzt. Bis zum 31. August 2018 gibt es 71 neue Sitzungstermine, also mehr als ein Jahr Vorausplanung, berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Dass die Tage tatsächlich genutzt werden, ist unwahrscheinlich. Sollte die Zeit dennoch gebraucht werden, verhindert das Gericht so, dass der Prozess wegen Terminschwierigkeiten platzt.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Das nächste Medienlog erscheint am Dienstag, 11. Juli 2017.