Wann entstand der NSU wirklich? – Das Medienlog vom Freitag, 24. November 2017

Gab es den NSU schon, bevor Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 1998 aus Jena in den Untergrund flüchteten? Diese These vertritt der Nebenklageanwalt Peer Stolle, der am Donnerstag sein Plädoyer hielt. „Die Anwälte der Dortmunder Familie Kubasik zweifeln die Ermittlungsergebnisse der Bundesanwaltschaft im NSU-Verfahren in vielen Punkten an“, resümiert Ina Krauß vom Bayerischen Rundfunk. Demnach hätten sich die drei nicht aus der rechten Szene von Jena gelöst, weil sie ihnen zu unpolitisch gewesen sei. Vielmehr sei die Kameradschaft Jena, ein Verbund der Neonazis, eine Vorläuferorganisation des NSU gewesen.

Der NSU ist gemeinhin als Dreiergruppe bekannt. „Aber bestand sie wirklich nur aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, wie die Bundesanwaltschaft meint?“, fragt Marcel Fürstenau von der Deutschen Welle. Stolle bezweifelt das. In seinem Vortrag setzte er das Entstehen der Terrororganisation in Beziehung zum Nachwendeklima und rechten Gewalttaten der neunziger Jahre.

An jedem Werktag sichten wir für das NSU-Prozess-Blog die Medien und stellen wichtige Berichte, Blogs, Videos und Tweets zusammen. Wir freuen uns über Hinweise via Twitter mit dem Hashtag #nsublog – oder per E-Mail an nsublog@zeit.de.

Das nächste Medienlog erscheint am Montag, 27. November 2017.