Frauen reden mehr als Männer. Dass dieses alte Klischee nicht einmal auf Zeichentrickfilme zutrifft, zeigt jetzt eine Untersuchung von zwei US-amerikanischen Linguistinnen. Carmen Fought und Karen Eisenhauer haben sich, wie die Washington Post berichtet, den Redeanteil von Männern und Frauen in Disney-Filmen einmal genau angeschaut und festgestellt: Weibliche Figuren haben nicht viel zu sagen.

Den Startpunkt für diese Entwicklung sehen die Wissenschaftlerinnen im Zeichentrickfilm Arielle, die Meerjungfrau von 1989. Darin redeten die männlichen Charaktere dreimal so häufig wie die weiblichen. Und das, obwohl der Film mit Arielle eine weibliche Hauptfigur hat. Auch in den folgenden fünf Prinzessinnen-Filmen von Disney setzte sich diese Entwicklung fort. Dreimal höher sei darin der Redeanteil der Männer. Dabei sah das Verhältnis in den früheren Filmen, in denen eine Prinzessin im Mittelpunkt stand, noch ganz anders aus. In Schneewittchen (1937) sei es noch ausgewogen gewesen, in Cinderella (1950) und Dornröschen (1959) redeten die Frauen sogar mehr als die Männer.

Fought und Eisenhauer gehen davon aus, dass Disney-Filme einen starken Einfluss auf die Entwicklung junger Mädchen haben können. Das Geschlechterbild, das darin vermittelt wird, betrachten die Linguistinnen als problematisch. In den Produktionen im Anschluss an Arielle, die kleine Meerjungfrau seien die Frauen hauptsächlich damit beschäftigt, einen Ehemann zu finden. Alle Figuren, deren Handlungen dem nicht entsprechen, seien männlich.

Obwohl es in Rapunzel (2010) und Merida (2012) besser um den Redeanteil von Frauen steht, gab es mit Die Eiskönigin (2013) wieder einen Rückschritt. Eine positive Entwicklung konnten die Wissenschaftlerinnen allerdings doch feststellen: In den neueren Disney-Filmen bekommen weibliche Figuren nicht nur Komplimente für ihr gutes Aussehen – sondern auch für ihre Fähigkeiten.

