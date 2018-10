Soll Facebook Donald Trump verhindern?

Manche Fragen verraten unangenehm viel über den Fragesteller. Ein schönes Beispiel dafür lieferte kürzlich ein namentlich nicht bekannter Facebook-Mitarbeiter. Jede Woche, so berichtet Gizmodo, dürfen die Facebook-Angestellten an einer internen Umfrage teilnehmen. Gesucht werden Fragen, die ihr Chef Mark Zuckerberg beim nächsten, ebenfalls internen, Q&A beantworten soll. Die Frage des unbekannten Mitarbeiters lautete: What responsibility does Facebook have to help prevent President Trump in 2017? – Welche Verantwortung hat Facebook, dabei zu helfen, Präsident Trump zu verhindern?

Die Formulierung impliziert zweierlei: Erstens, dass Facebook tatsächlich die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflussen könnte und nur noch entscheiden muss, es zu tun oder zu lassen. Zweitens, dass Facebook-Mitarbeiter lieber ihren Chef für sich entscheiden lassen, wer Präsident werden soll, als das eigenständig zu tun. Die wahren Beweggründe des Fragestellers werden wir nie erfahren. Zumal andere Fragen von der Belegschaft als viel wichtiger eingestuft wurden, zum Beispiel eine nach dem Geschäftsmodell von Konkurrent Snapchat.

Dennoch hat sich Facebook öffentlich geäußert, weil Gizmodo nachgefragt hat, ob Zuckerberg die Trump-Frage beantwortet hat. Facebooks Statement nimmt auf den konkreten Fall allerdings keinen Bezug. Das Unternehmen stellt lediglich klar, als neutrale Plattform agieren zu wollen und seine Nutzer niemals zu drängen, für oder gegen bestimmte Kandidaten zu wählen.

Bleibt die Frage: Wenn nicht einmal Facebook einen Präsidenten Donald Trump verhindert, wer dann?