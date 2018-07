Die längsten Flugrouten der Welt

17 Stunden und 15 Minuten: Können Sie sich vorstellen, so viel Zeit am Stück in einem einzigen Flieger zu verbringen? Gleich zwei Fluggesellschaften konkurrieren derzeit um die weltweit längste Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die Washington Post stellt die zehn längsten Flugstrecken vor.

22. Januar 1970: Eine Boeing 747 der damals größten US-Airline Pan Am startet vom New Yorker Flughafen JFK, Ziel: London-Heathrow. Was für uns heute vollkommen normal ist, markierte damals den Beginn eines globalen Lifestyles. Langstreckenflüge wurden im Laufe der Zeit immer erschwinglicher, die Distanzen dank neuer Technologien länger. Von 2004 bis 2013 hielt Singapore Airlines den Rekord mit einem fast 19-stündigen Flug von Newark nach Singapur.

Seitdem die Fluglinie diese Direktverbindung aufgegeben hat, teilen sich zwei andere Airlines den ersten Platz: Jeweils 17 Stunden und 15 Minuten benötigen Emirates für die Strecke von Auckland nach Dubai und Air India für den Weg von San Francisco nach Delhi. Doch noch in diesem Jahr oder Anfang 2017 dürfte es einen neuen Rekordhalter geben. Und 2018 wiederum könnte Singapore Airlines den Titel zurückerobern.