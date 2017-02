Wenn Anwälte um Notizen streiten – Das Medienlog vom Mittwoch, 8. Februar 2017

Der Psychiater Henning Saß stand am Dienstag erneut im Fokus des NSU-Verfahrens. Um sein Gutachten, in dem er Zschäpe die Schuldfähigkeit bescheinigt hatte, ging es jedoch nur am Rande. Der Prozesstag kreiste um die Frage, ob der Sachverständige Zschäpes Verteidigern aus seinen Notizen zu berichten habe. Das Gericht lehnte diesen Wunsch der Anwälte ab.

Der turbulente Verhandlungstag habe gezeigt, „wie energisch die drei Verteidiger weiterhin kämpfen“, um das Gutachten anzugreifen, schreibt Björn Hengst auf Spiegel Online. Dabei wurde „überdeutlich, dass das Verfahren derzeit ins Stocken geraten ist“, Fortschritte in der Sache habe es keine gegeben.

Hitzig wurde die Atmosphäre durch den Streit zwischen dem Gericht und Zschäpes Rechtsbeiständen, die wiederholt forderten, Richter Manfred Götzl solle dem Gutachter die Freigabe der Notizen abverlangen. Die Folge waren heftige Wortgefechte, „so in Rage hat man den Vorsitzenden länger nicht mehr erleben können“, beobachtet Julian von Löwis vom Bayerischen Rundfunk.

Der Sitzungsverlauf offenbarte ein großes Maß an Dünnhäutigkeit: So zeigten sich bei Zschäpes Verteidigern „längst nicht mehr Weitsicht oder juristische Bissigkeit, sondern eine zunehmende Panik“, meinen wir auf ZEIT ONLINE. Nennenswerte Aussichten auf Erfolg im Kampf gegen das für Zschäpe sehr nachteilige Gutachten gibt es demnach nicht. Der Rückschlag in der Notizenfrage hätte Anlass für einen Strategiewechsel sein können. „Doch ein pragmatischer Umgang mit der Situation liegt den Juristen nicht.“ In jedem Fall arbeiten sie weiter konsequent im Sinne ihrer Verteidigungsstrategie.

Das Gerangel um die Aufzeichnungen von Saß sei indes alles andere als eine Lappalie, merkt Wiebke Ramm in der Süddeutschen Zeitung an – das Gutachten „dürfte erheblichen Einfluss darauf haben, zu welcher Einschätzung letztlich auch das Gericht kommen wird“. Daher gehe es „für Zschäpe um eine ganze Menge“.

Das nächste Medienlog erscheint am Donnerstag, 9. Februar 2017.