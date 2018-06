Gott ist ein Monetarist

zumindest wenn man diesem Artikel (via Paul Krugman) glaubt, in dem der oberste Banker des Vatikan Ettore Gotti Tedeschi gegen die keynesianischen Umtrieb im Zuge der Finanzkrise wettert.

„They destroy savings, which is an essential resource to create the base for bank credit; they promote speculation on real estate and securities, create illusory artificial values rather than scaling them down; they push consumption to more risky debt; they alter the market with artificial values and thus lead to belief that the very markets do not know how to correct themselves. Someone is hoping for new taxes to sustain a new statism that reinforces a rather weak political class in the whole western world.“

Wenn ich kein Protestant wäre, müsste ich mir jetzt Sorgen um mein Seelenheil machen.