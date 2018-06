Am deutschen Wesen…

… wird die Welt nicht genesen, wie Wolfgang Münchau es auf den Punkt bringt.

The German narrative is the outgrowth of a lie the country’s establishment has peddled ever since debate on the single currency started 20 years ago: that a monetary union can be sustained through a simple set of rules for monetary and fiscal policy; that financial regulation and current account imbalances do not matter. The eurozone crisis has proved this is not the case. But the conservatives cling to this old, comfortable straw. If there is a crisis, then it must be fiscal.

Es geht dabei nicht nur um die Währungsunion, sondern um einen Glaubenssatz der meisten deutschen Ökonomen: Der Staat muss an die Kette, der Privatsektor nicht. Deshalb haben wir kein Problem, einen Stabilitätspakt für das Staatsdefizit zu verabschieden, wehren uns aber mit Händen und Füßen gegen Leistungsbilanzregeln.