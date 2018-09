Die Target-Visionen des bayerischen Steuerzahlerbunds

Ein gewisser Rolf von Hohenhau, Präsident des Bunds der Steuerzahler in Bayern, hat einen ziemlich langen und ziemlich wirren Brief an Bundesbankpräsident Jens Weidmann zum Thema Target 2 geschrieben. Was er genau sagen will, ist mir nicht klar – aber ich glaube, er empört sich. Hoffentlich hat Weidmann jemanden, der das für ihn liest. Hier der Brief.