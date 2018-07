Deutsche Ökonomen: Es reicht!!!

Deutschlands Ökonomen beklagen sich wieder einmal. Irgendeine Politik der Europäischen Zentralbank ist hochgefährlich und bedroht die Zukunft unserer Kinder und deshalb haben 136 Volkswirte einen Aufruf unterzeichnet.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Kein Wunder, es gibt in diesen Tagen ständig irgendwelche Aufrufe von irgendwelchen Ökonomen für oder gegen irgendetwas – die Bankenunion, die EZB, die Euro-Rettung. Am Anfang war das noch amüsant, aber jetzt nervt es nur noch. So reagiert denn der Anti-EZB-Aufruf auf einen Pro-EZB-Aufruf, der vor einigen Wochen veröffentlicht war. Das muss man nicht verstehen.

Die deutsche Volkswirtschaftslehre macht sich durch derlei Aktionen lächerlich. Sie verstärken das Bild einer Wissenschaft, deren Aussagen beliebig sind und deren Vertreter ihre Weltanschauung irgendwie in die Zeitungen bringen wollen – und die dabei glauben, auf die Masse komme es an.

Denn nicht darauf, wer die besseren Argumente hat, kommt es jetzt an, sondern darauf, wer mehr Unterzeichner hat. Und der neueste Aufruf setzt sogar noch eines obendrauf, indem er behauptet, die Stimmen der Unterzeichner zählten besonders viel, weil sie in irgendwelchen Unterausschüssen des Vereins für Socialpolitik sitzen. Die Grenze zur Peinlichkeit, sie ist nicht mehr weit.

Liebe Ökonomen: Forschen Sie, lehren Sie, melden Sie sich zu Wort in Interviews oder in Gastbeiträgen – gerne auch mit kontroversen Thesen. Aber machen Sie Schluss mit diesen Aufrufen. Und weil es ja auf die Anreize ankommt, schlage ich den Journalistenkollegen folgendes vor: Ab sofort für vier Wochen keine Interviews mehr mit Ökonomen, die sich an solchen Aufrufen beteiligen. Vielleicht gelingt es so, diesen Unsinn zu stoppen.

Initiator des neuesten Aufrufs ist übrigens Roland Vaubel. Das war der, dem Jens Weidmann zu pragmatisch war.

Update: Um das noch einmal klarzustellen: Es geht nicht darum, Debatten zu verhindern. Man soll die EZB kritisieren, auch die Bankenunion, auch den Euro wenn man als Ökonom Gründe dafür hat. Wogegen ich mich wehre ist das Format dieser Kritik. Die Aufruferitis. Die ist eines Wissenschaftlers unwürdig.